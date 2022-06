Zeeuwse Statenleden verbaasd dat bedrijf legaal 50 kilo pfas loost in Westerschelde

Vorig jaar ontstond in Zeeland grote onrust toen bekend werd dat het chemieconcern 3M in het Belgische Zwijndrecht duizenden kilo's pfas per jaar loosde op de Schelde. Via de Westerschelde stroomt het naar zee.

Pfas die door vis en andere zeeproducten in het menselijk lichaam komt, draagt extra bij aan de toch al hoge pfas-blootstelling via andere bronnen in Nederland.