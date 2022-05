RIVM: eet zo min mogelijk vis en garnalen uit de Westerschelde

Eet zo min mogelijk vis, garnalen, oesters en mosselen uit de Westerschelde. Er zit te veel pfas in, acht tot tien keer hoger dan bij vergelijkbare producten in de winkel. Dat advies geeft het RIVM. Het is vooral bedoeld voor hobbyvissers die hun vangst mee naar huis nemen om daar op te eten.

Het advies sluit aan bij een eerdere oproep van de GGD Zeeland om voorlopig geen zelf gevangen vis uit de Westerschelde te eten, na een onderzoek van Omroep Zeeland. Het eten van de zeegroente lamsoor kan geen kwaad.

3M

Vorig jaar ontstond in Zeeland grote onrust toen bekend werd dat het chemieconcern 3M in het Belgische Zwijndrecht duizenden kilo's pfas per jaar loosde op de Schelde. Via de Westerschelde stroomt het naar zee. Pfas die door vis en andere zeeproducten in het menselijk lichaam komt, draagt extra bij aan de toch al hoge pfas-blootstelling via andere bronnen in Nederland.

Om helder te krijgen hoe groot het gezondheidsrisico is, zijn op verschillende locaties vissen en schaaldieren gevangen en in het laboratorium onderzocht. In de Westerschelde vindt vrijwel geen commerciële visvangst plaats en worden geen mosselen en oesters geproduceerd. Daarom is de kwestie vooral van belang voor hengelaars en sportvissers.