NASA gaat ufo's onderzoeken

NASA gaat onderzoek doen naar ufo's, vliegende objecten waarvan de herkomst onduidelijk is. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie erkent dat het een omstreden onderwerp is, door de associatie met buitenaards leven, maar is niet bang dat het onderzoek de eigen reputatie zal schaden. "Het is onze stellige overtuiging dat de grootste uitdaging hier is dat er zo weinig bekend is over deze fenomenen", zegt NASA-hoofdwetenschapper Zurbuchen.

De onderzoekers moeten inventariseren wat er al aan informatie over ufo's te vinden is en hoeveel meer er nog nodig is om de onverklaarbare waarnemingen op te helderen. Ze krijgen ook de beschikking over alle satellieten, sensoren en andere meetapparatuur van de ruimtevaartorganisatie. Zurbuchen: "We hebben de middelen en de mensen om ons begrip van het onbekende te vergroten. Dat is de definitie van wetenschap. Dat is wat we doen."

Het onderzoek begint in de herfst en moet zo'n negen maanden duren, waarna de resultaten met het publiek worden gedeeld.

Veiligheidsrisico

De Amerikaanse overheid en NASA zien ufo's als een mogelijke bedreiging van de nationale veiligheid en van de luchtvaart. "Vaststellen welke gebeurtenissen voortkomen uit de natuur vormt een belangrijke eerste stap om deze fenomenen te identificeren of om ermee om te kunnen gaan", stelt de ruimtevaartorganisatie. NASA benadrukt verder dat er geen aanwijzingen zijn dat de vliegende objecten van buitenaardse afkomst zijn.

Er is de laatste tijd meer officiële interesse in ufo's in de VS. Zo hield het Huis van Afgevaardigden er vorige maand voor het eerst in ruim 50 jaar een hoorzitting over. Die ging onder meer over een rapport van het Pentagon dat vorig jaar verscheen. Daarin staat dat specialisten van het Amerikaanse leger en de veiligheidsdiensten geen verklaring hebben voor de waarnemingen van ufo's door vliegers van defensie.