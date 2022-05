Eerste ufo-hoorzitting in VS in halve eeuw: Pentagon onderzoekt 400 meldingen

Vooral voorvallen waarbij op een onverklaarbare manier wordt gevlogen of waarbij ogenschijnlijk geen voortstuwing is te zien, leiden tot vraagtekens in het Pentagon. "Dus die interesseren ons het meest", zei Scott Bray, adjunct-inlichtingendirecteur van de Amerikaanse marine, in de hoorzitting met de politici die deels achter gesloten deuren was.

Bray benadrukte daarbij overigens niet aan aliens te denken. Er is volgens hem geen enkel bewijs dat wijst op iets buitenaards en er is niet geprobeerd om te communiceren met de ufo's.

Hij legde daarnaast uit dat de recente toename van het aantal meldingen te verklaren is door onder meer het toenemende gebruik van drones en steeds geavanceerdere sensoren en waarnemingstechnologie.

Ufo-ommezwaai

In 1969 had de Amerikaanse politiek zich voor het laatst op een soortgelijke, publieke wijze over ufo's gebogen. Toen ging het om een langlopend onderzoek van de Amerikaanse luchtmacht naar ufo-waarnemingen; het zogenoemde Project Blue Book. Dat eindigde zonder noemenswaardige conclusies. Voor de meeste waarnemingen waren logische verklaringen, zo stelden de onderzoekers.

De hoorzitting van vandaag onderstreepte het veranderde sentiment binnen de Amerikaanse politiek over ufo's. Decennialang werd er amper iets gedeeld over 'vliegende schotels', zoals ze binnen het Pentagon werden genoemd. Door die sceptische kijk was de drempel voor bijvoorbeeld piloten om een melding te doen lang hoog.

Met name vanuit de politiek - zowel vanuit Republikeinse als Democratische hoek - groeide de afgelopen jaren de druk op het Pentagon om meer en serieuzer onderzoek te doen naar de voorvallen. En dan in het bijzonder of eventueel de Amerikaans veiligheid in gevaar is, omdat landen als bijvoorbeeld China en Rusland misschien zouden experimenteren met technologie.

Die andere manier van denken heeft effect. Inmiddels worden piloten aangemoedigd waarnemingen door te geven en twee jaar geleden gaf het Pentagon plots drie video's van ongeïdentificeerde vliegende objecten vrij. Vorig jaar kwam daar een rapport bij met daarin 144 "niet-geïdentificeerde fenomenen in de lucht" (uap's).