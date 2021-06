Pentagon heeft geen verklaring voor waargenomen ufo's

Op de vraag of het om buitenaardse luchtvaartuigen kan gaan, zegt een hoge ambtenaar tegen persbureau Reuters: "We hebben geen duidelijke aanwijzingen dat er een buitenaardse verklaring voor ze is, maar we onderzoeken alles waar de informatie op wijst."

Voor slechts een van de 144 waarnemingen is een verklaring gevonden. Volgens de bron van Reuters ging het om "rommel" in de lucht. Van de overige 143 gevallen is het volgens het rapport onduidelijk of ze wel of niet van buitenaardse oorsprong zijn.