'VS: geen bewijs dat ufo's van buitenaardse wezens zijn'

De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben geen bewijs gevonden dat de ongeïdentificeerde vliegende objecten (ufo's) die de laatste twintig jaar zijn waargenomen, afkomstig zijn van buitenaardse wezens. Maar het kan nog steeds niet worden uitgesloten, zeggen hooggeplaatste functionarissen die al bijgepraat zijn over een langverwacht rapport over ufo's tegen The New York Times.

Een verklaring voor de fenomenen hebben de onderzoekers niet kunnen vinden. Wel is duidelijk geworden dat de overgrote meerderheid van de ruim 120 waargenomen objecten niet is veroorzaakt door het leger of door Amerikaanse technologie. Dat zou betekenen dat de overheid geen geheime projecten verhult voor zijn bevolking, zoals al jaren wordt beweerd door complotdenkers.

Toch is de inmenging van buitenaardse wezens niet volledig uit te sluiten, omdat de bevindingen zo dubbelzinnig zijn, stellen de functionarissen in de krant.

Het merendeel van de waarnemingen is gedaan door defensiepiloten. Straaljagerpiloot Alex Dietrich zal haar ontmoeting met een onbekend vliegend object niet snel vergeten. Ze vertelt over wat ze op 14 november 2004 zag, hoeveel technisch geavanceerder het object was, en waarom het belangrijk is het te onderzoeken: