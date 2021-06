Na decennia van geruchten komt er nu een officiëel rapport over ufo's

"Het vliegende object had de vorm van een grote Tic Tac", zegt luitenant-kolonel Dietrich. "De cockpit en helmen van onze Super Hornet FA/18 straaljagers zijn zeer geavanceerd, ik zag het heel helder. Maar de technologie van dat vliegende ding was nog veel geavanceerder. Ik dacht dat wij cool waren, dat wij de beste machines hadden, maar toen ik dat zag, dacht ik; daar wil ik zo mee vliegen, ik was er gewoon jaloers op!"

De video van Dietrich treffen met het onbekende fenomeen is één van de drie video's die het Pentagon vorig jaar heeft vrijgegeven. Ze waren al eerder gelekt naar de New York Times, maar het Pentagon bracht ze officieel naar buiten om "iedere twijfel van het publiek of het materiaal echt was te ontkrachten."

Dietrich zag het als haar plicht om er melding van te maken. "Er was ook geen ontkomen aan, want iedereen had ons horen gillen tijdens onze oefenmissie", zegt Dietrich. Toen ze met haar collega's terugkwam op het vliegdekschip, waren overal aluminium hoedjes voor ze achtergelaten, en werden films als Men in Black en Independence Day afgespeeld. "Maar ik word betaald door de belastingbetaler dus het is mijn plicht om vragen van het publiek te beantwoorden."

Advanced Aerospace Threat Identification Program

Dietrich vertelt dat het ministerie van Defensie haar waarnemingen al vrij snel serieus nam. Sinds 2008 werd ze vaker gevraagd naar het Pentagon te komen om naar andere opnames te kijken, met de vraag of ze er iets in herkende. Er bestond al een geheim Advanced Aerospace Threat Identification Program, dat ufo-verschijnselen onderzocht.

De grote aanjager van dat project was de meerderheidsleider in de senaat, destijds Democraat Harry Reid. In zijn thuisstaat Nevada bevindt zich ook Area 51, een militaire testbasis die ook bekendstaat als het epicentrum van wilde ufo-complotheorieen. Reid was daar op bezoek geweest en kwam gefascineerd terug naar het Congres. Sindsdien wordt er serieus gekeken naar wat de onbekende verschijnselen in het luchtruim boven de VS kunnen zijn.

Dat geheime, 22 miljoen dollar kostende programma, werd in 2012 stopgezet. Volgens Dietrich was het doel van het programma de verschijnselen systematisch te onderzoeken, hoewel er een limiet zat op wat er financieel mogelijk was. "Daarom werd ik ook wel gevraagd om met Congresleden te praten over wat ik had gezien", zegt ze.

"Niet per se om ze te overtuigen, maar er is toch financiering nodig om erachter te komen waar we mee te maken hebben. Het kan gaan om een geavanceerd vliegtuig van een tegenstander of een natuurlijk fenomeen. Ik ga niet speculeren over buitenaards leven, daarmee voed ik alleen maar complottheoriën. Het zou het makkelijkste zijn als er gewoon een rationele verklaring voor is." Sceptici denken bijvoorbeeld aan lichtinval in de lens van de camera van de straaljagers, of een beschadiging aan de camera.

'Het zou wel eens een enorme deceptie kunnen worden'

Pas in 2019 kwam de marine met nieuwe richtlijnen over hoe piloten ongeïdentificeerde vliegtuigen moeten melden, en nu is het wachten op het rapport, dat er dankzij het coronasteunpakket komt. Opvallend genoeg was de opdracht tot een onderzoek daar een onderdeel van.

De inmiddels afgezwaaide Dietrich gokt dat het rapport, dat later deze maand verwacht wordt, nog wel eens een teleurstelling kan worden "De verwachtingen zijn hoger gespannen dat wat er uiteindelijk uitkomt. Ik denk dat er een logische verklaring voor al die verschijnselen moet zijn. Het zou wel eens een enorme deceptie kunnen worden."