'Uithalers' en cocaïne gevonden in haven Rotterdam

In Rotterdam zijn de afgelopen weken opnieuw verdachten opgepakt die grote hoeveelheden cocaïne uit de haven probeerden te smokkelen. Intussen blijft justitie worstelen met de vervolging van deze 'uithalers'.

Het Openbaar Ministerie maakte vandaag bekend dat in mei ruim 3600 kilo cocaïne is onderschept in de Rotterdamse haven. Er zijn elf uithalers aangehouden, die een deel van deze drugs kwamen oppikken.

Beveiligers zagen meerdere keren insluipers op haventerreinen. Zo werd bij een koelcontainer een groepje uithalers gearresteerd, die gereedschap bij zich hadden om luikjes in de koelmotor te kunnen openmaken. Daarachter lagen tientallen kilo's cocaïne.

Hotelcontainer met kettingzagen

Twee keer vond de douane ook een 'hotelcontainer', een lege container waarin uithalers zich laten opsluiten om ongezien het haventerrein op en af te komen. Vervolgens halen ze drugs uit containers in de buurt. De douane vindt regelmatig gps-zenders in partijen cocaïne, zodat de uithalers weten waar ze de drugs kunnen vinden.

In een van de hotelcontainers lagen volgens het OM ook gloednieuwe kettingzagen. Die leidden de opsporingsdiensten naar een container met zware houten balken, waar bijna 900 kilo cocaïne in verstopt zat. Het OM vermoedt dat het de bedoeling was om de balken door te zagen om bij de drugs te kunnen.

In de Rotterdamse haven blijven recordhoeveelheden cocaïne binnenkomen. Hoe kan dat? En hoe komt dat? NOS op 3 dook in de cokeberg: