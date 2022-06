'Huiveringwekkend bewijs voor samenzwering Capitoolbestorming', zegt onderzoekscommissie

Precies 50 jaar na de roemruchte inbraak in het partijkantoor van de Democraten door een president die herkozen wilde worden, beginnen deze week in Washington D.C. openbare verhoren die doen denken aan die Watergate-affaire uit de jaren 70. Dit keer over de inbreuk op het democratisch proces door een president die in 2020 na de verkiezingen weigerde zijn verlies toe te geven.

De commissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt zegt over 'huiveringwekkend' bewijs te beschikken waaruit zal blijken dat oud-president Trump opzettelijk en illegaal de bestorming in gang heeft gezet om aan de macht te blijven, tegen de wil van het Amerikaanse volk in.

Paniekerige tekstberichten

Op de dag dat het Congres de verkiezingsuitslag moest bekrachtigen bestormde een opgejutte menigte na een opruiende speech van de verslagen president het Capitoolgebouw. Ze braken door ramen en deuren en drongen door in het hart van de democratie, tot aan de zetel van de Senaatsvoorzitter. Vijf mensen kwamen om het leven, onder wie een vrouw die werd doodgeschoten door de politie. Honderden mensen raakten gewond, onder wie 138 politieagenten.

Terwijl in het Witte Huis paniekerige tekstberichten van Congresleden binnenkwamen die opriepen om in te grijpen keek de president ruim drie uur lang naar de tv en deed niets. De hele wereld kon zien hoe wereldmacht Amerika een paar uur wankelde. Hoe een gewelddadige opstand bijna een einde maakte aan de oudste democratie ter wereld, zoals de Amerikanen het zelf trots noemen.

Of was er alleen maar sprake van een uit de hand gelopen protest van mensen die zich in the heat of the moment hadden laten meeslepen door de massa, zoals veel Republikeinen en conservatieve media volhouden? Volgens hen moet de dramatiek van de gebeurtenissen op 6 januari niet overdreven worden.