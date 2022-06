Voor situatie in Ter Apel blijkt geen enkele noodoplossing een wondermiddel

Ellen Kamphorst, specialist asielzaken:

"In principe is de instroom niet veel hoger dan gemiddeld in de afgelopen jaren. In de coronatijd was het zelfs een stuk lager en nu gaat het om zo'n 100 tot 200 asielzoekers per dag. Dat zou het systeem in principe prima aan moeten kunnen, en we vangen ook minder asielzoekers per inwoners op als Duitsland en België.

Een van de oorzaken van de problematiek is dat Nederland vaak geen buffer heeft in de opvang. Als de instroom lager ligt, wordt de IND vaak afgeslankt of worden locaties gesloten. En dan zijn er dus geen plekken meer. Er lopen wel gesprekken met gemeenten over bijvoorbeeld extra aanmeldcentra. Je kunt je alleen voorstellen dat veel gemeenten door de problemen in Ter Apel op dit moment niet staan te springen om ook zoiets binnen de gemeentegrens op te nemen."