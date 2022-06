Opnieuw slapen asielzoekers op stoelen in Ter Apel

Opnieuw moeten asielzoekers die zich willen melden bij het landelijk aanmeldcentrum in Ter Apel de nacht doorbrengen op een stoel. Het gaat om honderd mensen in de wachtruimte van de IND en in de recreatiezaal. Jacqueline Engbers, woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), hoopt dat er niet nog veel mensen aankomen, want "op een gegeven moment zitten we vol".

"In theorie zou het kunnen dat er vannacht mensen buiten moeten slapen, maar ik hoop het niet", zegt Engbers. De afgelopen dagen was het relatief rustig in Ter Apel. Er verbleven minder asielzoekers dan het toegestane maximumaantal van 2000.