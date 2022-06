'Het oudste spoor van Spanje verliest het van de zee'

Op iets meer dan twee meter achter hem raast een trein voorbij. Het spoor hier loopt pal langs de zee, en dat verergert de problemen in de kuststrook ten noorden van Barcelona.

Vilaplana ziet in een oogopslag waarom het mis gaat. "Het spoor zelf verhindert dat stranden weer op natuurlijke wijze aangroeien, met zand en stenen die met rivierwater worden aangevoerd. Dat proces is door de treinrails afgesneden."

"Maar ook de spoorlijn zelf is een probleem. Op dagen dat het hier tekeer gaat, is het spoor tegenwoordig de laatste buffer tegen het water. Dat betekent dat je voortdurend de kans op een treinramp hebt."

De 50 kilometer spoorlijn tussen Barcelona en het stadje Mataró was de eerste die in Spanje werd aangelegd in opdracht van Catalaanse zakenmensen. Die wilden de kustplaatsen met elkaar verbinden en het vervoer van goederen verbeteren. De eerste rit was in 1848, over een traject ontworpen door Britse ingenieurs. De rails werden geïmporteerd uit Engeland. De snelheid van veertig kilometer per uur was duizelingwekkend voor die tijd.

Reizigers en omwonenden merken dat het spoor het zwaar te verduren heeft: