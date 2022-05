1,5 graad opwarming komt voor de wereld al snel dichterbij

Regeringsleiders en staatshoofden komen dit najaar opnieuw bij elkaar voor een wereldwijde klimaattop. Daar zullen ze verder onderhandelen over het terugbrengen van de CO2-uitstoot. De beloftes die landen tot nu toe hebben gedaan tellen niet op tot wat nodig is om de Parijse doelen te halen. De nieuwe analyse maakt de noodzaak om zo snel mogelijk te stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen volgens de WMO alleen maar groter.

In de afgelopen tien maanden kwam ook het VN-klimaatpanel IPCC met een grootschalig rapport in drie delen over de ernst van het klimaatprobleem. Daaruit bleek dat sommige aspecten van klimaatverandering onomkeerbaar dreigen te worden voor een periode van eeuwen of zelfs duizenden jaren. De opwarming heeft volgens het IPCC nu al tot grote veranderingen op aarde geleid: in de atmosfeer, op land en in de oceanen.

Het bewijs voor meer weersextremen is toegenomen, stelt het IPCC. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om hittegolven, hevige regenval, extreme droogte en tropische cyclonen. Ook meldt het rapport dat oceanen in een ongekend hoog tempo opwarmen. Tegelijk zijn er volgens het Klimaatpanel genoeg oplossingen voorhanden, maar die moeten wel onmiddellijk en grootschalig worden ingezet. Zo niet, dan raakt het 1,5-gradendoel definitief uit het zicht.

Geen willekeurige statistiek

"Het cijfer van 1,5 graad is geen willekeurige statistiek", zegt WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas. "Het is eerder een indicator van het punt waarop klimaateffecten steeds schadelijker zullen worden voor mensen en zelfs voor de hele planeet." Zolang mensen broeikasgassen blijven uitstoten, zal de temperatuur blijven stijgen, zegt hij.

"Daarnaast zullen oceanen steeds warmer en zuurder worden, zullen zee-ijs en gletsjers blijven smelten, zal de zeespiegel blijven stijgen en zal ons weer extremer worden."