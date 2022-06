Minimumloon stijgt, maar gaat Nederland de nieuwe Europese richtlijn volgen?

Gaat Nederland deze richtlijn toepassen?

Lidstaten houden zelf de bevoegdheid om keuzes te maken over het minimumloon. Of Nederland de richtlijn overneemt, is nog onduidelijk. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benadrukt dat het geen verplichting is.

Wel zegt ze blij te zijn met het akkoord: "De mogelijkheid om een goede en eerlijke boterham te verdienen, is belangrijk voor alle Europeanen. Deze richtlijn kan alle lidstaten helpen om de sociale gelijkheid in hun landen te verbeteren." Later komt de minister nog met een officiële reactie aan de Tweede Kamer.

Hoewel het een richtlijn is, is de norm wel heel strikt, zegt Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA): "We kunnen geen lonen voorschrijven hier in Brussel. Maar de lidstaten krijgen de opdracht om te zeggen: we passen onze lonen aan naar een fatsoenlijk niveau, of we leggen uit bij de Europese Commissie dat we te beroerd zijn om het te verhogen. Het zou een gemiste kans zijn als Nederland hier niets mee doet."