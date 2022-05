Minimumloon omhoog: honderdduizenden profiteren, maar is het genoeg?

Compensatie voor werkgevers

Werkgevers in sectoren waar veel minimumloners werken, zeggen dat ook zij het zwaar hebben. Patricia Hoogstraaten van Vakcentrum, de belangenbehartiger van winkeliers in de voedselbranche: "Wij snappen dat mensen, zeker nu met inflatie, een hoger loon nodig hebben. Maar daar hebben werkgevers wel compensatie voor nodig, anders bestaat de mogelijkheid dat ze dat doorberekenen in hun prijzen."

Volgens Hoogstraaten worstelen winkeliers ook met stijgende prijzen, zoals die van grondstoffen, vervoer en de energierekening. "Daarbij zijn veel winkeliers nog aan het bijkomen van de lockdowns. Niet iedereen kan die stijgende loonkosten zomaar betalen." Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW herkent dit beeld.

Daarom pleit het Vakcentrum voor een compensatie voor de werkgevers. "Daar praten we al langer over, maar dat zien we in de huidige plannen nog niet duidelijk terugkomen."

Het kabinet gaat voor Prinsjesdag opnieuw kijken naar de minima en of er naast de extra verhoging van het minimumloon meer maatregelen nodig zijn.