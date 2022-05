Kabinet gaat minimumloon al vanaf volgend jaar verhogen

Het kabinet wil eerder beginnen met het verhogen van het minimumloon. Dat melden bronnen aan de NOS. In het regeerakkoord staat nog dat het minimumloon vanaf 2024 extra omhooggaat, maar het kabinet maakt daar nu volgend jaar van.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie hadden een verhoging van 7,5 procent afgesproken in twee stappen in 2024 en 2025. Om de koopkracht van de minima sneller te verbeteren, worden dat nu drie stappen vanaf 2023. De stijging blijft wel 7,5 procent.

De vier partijen hebben dit afgesproken in het kader van de gesprekken over de Voorjaarsnota. De verwachting is dat het plan komende vrijdag wordt besproken in de ministerraad.

Koppeling AOW

Voor de eerste van de drie stappen zal het minimumloon gekoppeld blijven aan de AOW, melden bronnen. Of dat voor de twee stappen daarna ook geldt, is nog onduidelijk.

In het regeerakkoord staat dat het kabinet de AOW helemaal niet mee wil laten groeien met de extra verhoging van het minimumloon, maar daartegen kwam veel verzet vanuit de oppositie.