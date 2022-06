Een laatste wuif op het balkon en toen was de jubileumviering van Elizabeth voorbij

Parades, projecties op het paleis en zelfs Paddington: voor het 70-jarige jubileum van koningin Elizabeth werd het allemaal uit de kast getrokken. Maar na vier dagen feestelijkheden in het Verenigd Koninkrijk is de jubilee vanavond dan toch voorbij.

"Diepgeraakt" zei Elizabeth te zijn, door het enthousiasme waarmee Britten de afgelopen dagen de straat op gingen. "Als je zeventig jaar koningin bent, is er geen draaiboek dat je voor een viering kunt volgen", schreef ze in een brief aan de Britten. "Maar de afgelopen dagen heb ik de verwantschap en het plezier gevoeld."

Tijdens de jubileumvieringen moest de 96-jarige vorstin een aantal keer verstek laten gaan. Nadat ze op donderdag straaljagers en de parade Trooping the Colour had aanschouwd, liet ze een speciale dankdienst op vrijdag aan zich voorbijgaan. "Ik heb niet overal bij kunnen zijn, maar in mijn hart was ik bij jullie allemaal", liet het paleis namens haar weten.

Vandaag kon de hoogbejaarde vorstin de feestelijkheden gelukkig vanuit huis volgen. Vanuit Buckingham Palace had ze uitzicht op een militaire parade, met als middelpunt de Britse gouden koets - hetzelfde rijtuig dat Elizabeth in 1953 op 25-jarige leeftijd naar haar kroning bracht. Het was voor het eerst in twintig jaar tijd dat de koets weer een rondje mee mocht. Het rijtuig werd in de 260 jaar dat het in gebruik is, maar een handvol keren rondgereden.

Een hologram van de koningin wordt geprojecteerd op de gouden koets