Prins Charles brengt eerbetoon aan 'mummy' op jubileumconcert

De Britse prins Charles heeft op het jubileumconcert bij Buckingham Palace een eerbetoon gebracht aan zijn moeder, koningin Elizabeth. "U huilt en lacht met ons, en belangrijker nog, u bent er voor ons geweest, deze zeventig jaar."

Charles, met zijn vrouw Camilla aan zijn zijde, bedankte mummy namens de hele wereld. Het dienen van het Britse volk is de reden dat ze iedere dag opstaat, zei hij. "U zwoer om uw hele leven te dienen, en dat doet u nog steeds. Daarom zijn we hier. Dat vieren we vanavond."

De 96-jarige koningin zelf was om gezondheidsredenen niet bij het concert ter ere van haar zeventigjarige jubileum op de Britse troon. Ze vindt dat heel jammer, zei Charles aan het einde van zijn toespraak.

"Maar Windsor Castle is maar 20 mijl hiervandaan", vertelde de kroonprins de 22.000 toeschouwers. "Als we hard genoeg juichen, kan ze ons misschien horen. Laten we allemaal meedoen." Erna klonk een luid gejuich van de aanwezigen.

Paddington

Elizabeth was zelf weliswaar niet bij het concert, maar aan het begin was ze toch even te zien. In een opgenomen filmpje dronk ze thee met beertje Paddington en onthulde ze dat ze zijn voorliefde voor marmalade sandwiches deelt.