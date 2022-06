Koningin Elizabeth zegt eigen dankdienst af vanwege gezondheid

Koningin Elizabeth heeft afgezegd voor de speciale kerkdienst vandaag ter gelegenheid van haar 70-jarig regeringsjubileum. Gisteren werd de 96-jarige koningin op het balkon van Buckingham Palace toegejuicht door een grote menigte. Volgens het paleis genoot ze erg van de straaljagers en de parade Trooping the Color, maar was ze toch niet helemaal in orde.

De 96-jarige vorstin schroefde haar aantal publieke optredens de voorbije maanden terug, volgens het paleis omdat zij last heeft van 'mobiliteitsproblemen'. Om die reden zal zij morgen dan ook niet aanwezig zijn bij de dienst in St Paul's Cathedral in Londen. "Met veel tegenzin heeft de koningin moeten concluderen dat zij hier niet bij zal zijn", liet de woordvoering van Buckingham Palace weten.

In de avond was de vorstin nog wel bij een ceremonie met verlichte bakens. In het Verenigd Koninkrijk en in de hoofdsteden van de landen van het Gemenebest werden meer dan 3500 lichten ontstoken, als symbool voor de eenheid tussen de landen.

Andrew er niet bij

Elizabeth is inmiddels de langstzittende monarch die het Verenigd Koninkrijk ooit gekend heeft. Wereldleiders zoals de Amerikaanse president Joe Biden, de Franse president Emmanuel Macron en paus Franciscus brachten hun felicitaties voor het jubileum over.

De in opspraak geraakte prins Andrew was gisteren afwezig. Hij trof eerder dit jaar een schikking met Virginia Giuffre, de vrouw die hem beschuldigde van seksueel misbruik. Volgens Buckingham Palace zal hij ook morgen niet aanwezig zijn omdat hij positief is getest op corona. Het zou de enige plechtigheid zijn waar Andrew bij mocht zijn, omdat hij geen werkend lid meer is van de koninklijke familie.

Komend weekend zijn er vanwege het jubileum in het VK nog allerlei feestelijkheden.