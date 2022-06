Jubileum Queen Elizabeth: fragiel, maar wel 70 jaar op de troon

Dat de wedstrijd werd uitgeschreven ter ere van het jubileum van Queen Elizabeth, was voor Shabnam Russo extra reden om mee te doen. "Ze is heel standvastig. Voor mijn generatie is ze ook de enige koningin die we hebben gekend, vertelt ze. De koningin heeft ons zoveel stabiliteit gegeven, vooral tijdens de pandemie. Ik ben groot fan van haar."

Haar toetje won overigens niet: dat werd een klassieke trifle met limoensponscake, custard en amarettikoekjes. Het recept ervoor is terug te vinden op de officiële website van het koningshuis, met een foto van Elizabeths schoondochter Camilla erbij.

Jubileum in dure tijden

Het jubileumfeest komt op een moment dat het land wel wat plezier kan gebruiken. De stijgende energieprijzen en hoge inflatie raken de armste Britten het hardst. De snel stijgende kosten van het levensonderhoud en de dreigende recessie die de Britse centrale bank voorspelt, vormen hét politieke debat waar het de komende maanden om zal draaien.

De kranten staan bol van verhalen over mensen die moeten kiezen tussen een maaltijd of het huis verwarmen, of Britten die de supermarktcaissière vragen een seintje te geven als hun boodschappen 40 pond bereiken, zodat ze de rest kunnen laten zitten.

Voor koningin Elizabeth is dat niets nieuws onder de zon; talloze kabinetten die in haar naam het land bestuurden werden geteisterd door hoge inflatie. In het begin van haar koningschap in 1952 piekte die zelfs op 12 procent. Nu naderen de prijzen een niveau dat achttien keer zo hoog als in 1953, maar naast Elizabeth zijn er niet veel Britten over die zich dat nog kunnen herinneren.