Jurassic World (beetje) in het echt: kip met dino-eigenschappen in de maak

In sommige bioscopen draait hij al, maar de nieuwste (en vooralsnog laatste) Jurassic World-film gaat komende week officieel in première: Jurassic World Dominion. De allereerste film in de cyclus is bijna 30 jaar oud en inmiddels wordt op meerdere universiteiten écht onderzoek gedaan naar het 'hercreëren' van dinosaurussen. Hoe ver zijn ze daarmee?

Om maar met de deur in huis te vallen: op de manier waarop het gaat in de films, met dinosaurus-dna uit een in barnsteen bewaarde mug, kan het niet, zegt Anne Schulp, hoogleraar paleontologie aan de Universiteit Utrecht. Dinosaurus-dna blijft niet zo lang goed, hooguit zo'n miljoen jaar. "In de film zit de mug in barnsteen. Dat ziet er aan de buitenkant aardig uit, maar als je het openmaakt zit er alleen zwart poeder in, en het dna dat erin zat is in hele kleine stukjes uit elkaar gevallen. Daar kun je helemaal niks mee."

Maar life finds a way. Geïnspireerd door de Jurassic Park-films schreef de Amerikaanse paleontoloog Jack Horner in 2009 het boek How to build a dinosaur. Hij deed de suggestie om het dna van kippen te gebruiken - vogels zijn immers de directe afstammelingen van een bepaalde groep dinosaurussen.