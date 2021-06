Enorme dinosaurus in Australië blijkt nieuwe soort

Het skelet van een enorme dinosaurus dat vijftien jaar geleden in Australië werd gevonden, blijkt van een niet eerder gevonden soort te zijn. De nieuwe dinosoort behoort tot de grootste dinosaurussen die ooit op aarde hebben geleefd, zeggen paleontologen.

De gigant met de naam Australotitan cooperensis is lid van de familie van titanosauriërs die 92 tot 96 miljoen jaar geleden leefden. Het dier was vermoedelijk 5 tot 6,5 hoog en 25 tot 30 meter lang - even hoog als een gebouw van twee verdiepingen. De planteneter leefde in Australië toen het continent nog vastzat aan Antarctica.

Het gaat om de grootste dinosaurussoort die ooit in Australië is gevonden. Wereldwijd staat het dier in de top-5 van grootste soorten. Hij had vermoedelijk een kleine kop, een lange nek en staart en stevige poten.