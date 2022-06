Roemenen met drie gestolen schapen van de weg gehaald

In het Gelderse dorp Beek-Ubbergen zijn drie Roemeense mannen aangehouden voor schapendiefstal. In de auto waarin ze zaten, vond de marechaussee drie schapen die zijn gestolen bij een schapenhouder in Noord-Brabant.

Vermoedelijk waren de Roemenen met de gestolen dieren van Noord-Brabant onderweg naar de Duitse grens. Schapendiefstal is een groot probleem in Oost-Nederland. De politie krijgt regelmatig melding van boeren die restanten van geslachte beesten vinden in hun weiland.

De Koninklijke Marechaussee is een militaire dienst die ook politietaken uitvoert. De brigades van de marechaussee zitten verspreid over acht provincies.