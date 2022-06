Biden roept in televisietoespraak op tot strengere wapenwet

Met semiautomatische geweren zijn de voorbije maanden meerdere aanslagen gepleegd in de Verenigde Staten. De schutter verantwoordelijk voor het bloedbad in Texas was 18 jaar en gebruikte en dergelijk wapen. In Oklahoma en New York vonden recentelijk ook fatale schietpartijen plaats. In Tusla (Oklahoma) schoot een man gisteren in een ziekenhuis vier mensen dood. Hij gebruikte een semiautomatisch wapen, werd vandaag bekend.

Ook vicepremier Harris zei gisteren dat ze een strengere wapenwet nodig acht. Maar aanscherpingen van de wapenwet werden in het verleden vaak door de Republikeinen in het Congres geblokkeerd. Dit jaar kwamen tot dusver 18.000 mensen in de VS om door wapengeweld.