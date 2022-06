Amber Heard in beroep in zaak tegen Johnny Depp

Actrice Amber Heard gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Virginia gisteren in het conflict met Johnny Depp. Volgens een van haar advocaten heeft het juridische team van Johnny Depp een "enorme hoeveelheid bewijsmateriaal" buiten de zaak gehouden. Ze hoopt dat dit materiaal in hoger beroep wel wordt toegelaten.

Heard schreef in 2018 in een opinieartikel in The Washington Post dat ze slachtoffer was van huiselijk geweld. Een naam noemde ze niet, maar het was al snel duidelijk dat ze Depp beschuldigde, van wie ze in 2015 gescheiden was. Depp sleepte haar voor de rechter en eiste 50 miljoen dollar. De rechtbank in Virginia oordeelde gisteren in het voordeel van Depp: Heard moet hem 10 miljoen dollar betalen, hij haar 2 miljoen dollar.

Heards advocaat wijst erop dat het bewijsmateriaal waarop zij doelt eerder in het Verenigd Koninkrijk wel is toegelaten. Dat was in een zaak die Depp in 2020 tegen The Sun had aangespannen. Deze tabloid had Depp een vrouwenmishandelaar genoemd. Depp verloor die zaak omdat de rechter oordeelde dat het geweld van Depp tegen Heard grotendeels was bewezen.

Volgens Heards advocaat heeft het kamp-Depp van die zaak geleerd. "Ze dachten: we moeten Amber demoniseren en dit bewijs uit de zaak zien te houden." De jury in de rechtbank in Virginia noemt ze verder "in de war gebracht".