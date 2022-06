Online netwerk dat malware voor mobiele telefoons verspreidde uit de lucht gehaald

De politie Oost-Nederland heeft in samenwerking met tien landen en Europol een online netwerk dat malware verspreidt platgelegd. Volgens de politie zijn daardoor zo'n tienduizend slachtoffers losgekoppeld en ruim 6,5 miljoen spam-sms'jes per week voorkomen.

Het gaat om de malware-app FluBot. Mensen installeren de app omdat ze denken via een link in een sms naar een site te gaan waar ze een besteld pakketje kunnen volgen, maar in werkelijkheid installeren ze daar de malafide app.

Die software kan sms'jes versturen zonder dat de gebruiker het weet en kan persoonsgegevens stelen en zelfs meekijken in bankapps. De malware werkte alleen op smartphones met Android. Vorig jaar verspreidde de kwaadaardige software zich snel, mede doordat FluBot gebruik kon maken van contactenlijsten in de telefoon waarop de malware was geïnstalleerd.

Geen aanhoudingen

Het cybercrimeteam van de politie Oost-Nederland ontwikkelde de techniek waarmee het systeem uit de lucht is gehaald. Tijdens de operatie werkte de eenheid samen met politie en veiligheidsdiensten uit Australië, België, Finland, Hongarije, Ierland, Zweden, Spanje, Zwitserland, Roemenië en de Verenigde Staten.

Er is niemand aangehouden. "Het onderzoek was gericht op het platleggen van het netwerk. We zijn niet gestart bij het zoeken van de verdachten. We hebben er nu eerst voor gezorgd dat dit stopt voor de burger", zegt politiechef Michel de Roos van de eenheid Oost-Nederland tegen Omroep Gelderland. "Hoewel de actie nog altijd gemonitord wordt, denken we niet dat de criminelen vanaf morgen weer verder kunnen gaan met hun activiteiten en weer 10.000 telefoons kunnen besmetten."

Aantal slachtoffers onbekend

Met de techniek die nu is ontwikkeld wil de politie zich ook gaan richten op andere netwerken. Daarom kan ze niet vertellen hoe de operatie precies is verlopen. "Wel is dit een enorm groot succes, waar we heel trots op zijn."

Het is niet duidelijk hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van FluBot. "Doordat de lijsten met persoonsgegevens door criminelen verkocht worden, merken burgers er misschien niet direct wat van. Wel kan het zijn dat over een langere tijdsperiode gebruik wordt gemaakt van hun persoonlijke gegevens. Als men dat merkt, volgen pas de aangiftes", vertelt De Roos.