Politie en Fraudehelpdesk druk met Android-malware: 'Dit is iets nieuws, iets anders'

Bij de Fraudehelpdesk herkennen ze het verhaal. "We krijgen meldingen van mensen die honderden euro's kwijt zijn aan het versturen van die sms'jes", zegt woordvoerder Tanya Wijngaarde. "Dat gaat met enorme hoeveelheden."

Bij KPN zien ze door de apps een toename van het sms-verkeer, zegt Oscar Koeroo, beveiligingsexpert van het bedrijf. Die sms'jes worden duidelijk niet door de gebruikers zelf verstuurd. "Door de klanten te benaderen komen we erachter: dit is iets nieuws, dit is iets anders."

Het bijzondere aan apps als Flubot en Anatsa is dat ze de telefoon van het slachtoffer gebruiken om naar een volgend slachtoffer te gaan. "Voorheen was het vaak zo dat een telefoonnummer werd misbruikt en dat er van daaruit dan heel veel gebeurt. Nu is het zo dat de slachtoffers uiteindelijk zelf de verzendende partij zijn."

Maar het verspreiden van nog meer (vaak slecht gespelde) sms'jes is niet het enige dat de apps doen. Ze creëren ook valse login-schermen voor bank-apps en kunnen alle informatie op het scherm doorspelen aan criminelen.

Vooral in het buitenland wisten criminelen zo aan bankgegevens te komen waardoor ze soms grote bedragen konden wegsluizen, maar in Nederland zijn de banken veelal beter in de beveiliging tegen die praktijken, zegt Yoanne Spoormans, cyberspecialist bij de politie. "In Nederland wordt heel veel online gebankierd. Banken zijn hier beter in het herkennen van fraude. In de meeste gevallen wordt het gesignaleerd. Maar niet in alle gevallen, dus preventie blijft het beste."

Corona

Het opsporen van de criminelen die achter de apps zitten is moeilijk. "Bij de gemiddelde inbraak in een huis, woont de dader meestal in de buurt, en laat hij sporen achter. Hier zie je dat criminelen overal ter wereld kunnen zitten, en dat geldt ook voor degenen die de apps ontwikkelen. Die apps worden ook weer doorverkocht aan andere criminelen die de ze ook weer gaan gebruiken, dus er is heel veel informatie en onderzoek nodig en daarnaast vraagt het om slimme interventies door politie, banken en telecom."

Dat de afzenders van de sms'jes zich voordoen als postbedrijven is waarschijnlijk geen toeval. "Dat kan te maken hebben met corona. Sommige criminelen maken daar gebruik van, in het begin van de coronacrisis deden ze dat door oplichting met mondkapjes. Nu weten ze dat mensen heel veel spullen bestellen en maken ze daar misbruik van."