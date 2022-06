De Jonge: vanaf 2030 geen woningen meer verhuren met slecht energielabel

In de plannen wordt de strategie voor de verduurzaming van woningen in Nederland voor 2050 uiteengezet. Het gaat ook over koopwoningen van mensen met een lager inkomen. Vanaf 1 oktober dit jaar komen mensen met een inkomen onder modaal en zonder spaargeld in aanmerking voor een lening met 0%-rentetarief.

Dat loopt via het Nationaal Warmtefonds. Dat draagt ook het restschuldrisico van deze lening. Dat betekent dat het een achtergestelde lening is en dat bijvoorbeeld als de woning onder water staat en moet worden verkocht, dat het aflossen van de hypotheek dan voor gaat. Minister De Jonge: "Een duurzame woning moet voor iedereen betaalbaar zijn. We willen voorkomen dat mensen onnodig op hoge kosten worden gejaagd."