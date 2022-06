Joe Biden praat met K-popband BTS over anti-Aziatisch racisme

Biden zet zich al langer in voor de bestrijding van anti-Aziatische haatmisdrijven, die sinds de coronapandemie vaker voorkomen. In mei 2021 ondertekende hij hiervoor de Covid-19 Hate Crimes Act.

Tussen maart 2020 en 31 december 2021 heeft de Aziatische belangenorganisatie Stop AAPI Hate in de VS meer dan 10.000 meldingen van haatincidenten geregistreerd tegen Aziatisch-Amerikaanse mensen en tegen mensen die van de Pacifische eilanden afkomstig zijn, meldt nieuwszender CBS.

In 2021 opende een schutter in Atlanta het vuur in drie massagesalons, waarbij zes vrouwen van Aziatische afkomst om het leven kwamen. De aanslag werd krachtig veroordeeld door Biden en vice-president Harris.

Ook in de staat New York waren datzelfde jaar waren hate crimes tegen Amerikanen van Aziatische afkomst, waaronder een in Yonkers en een in de stad New York.

Veel aandacht

De zevenkoppige Zuid-Koreaanse popsensatie BTS genereerde met een persconferentie voorafgaand aan het gesprek met Biden veel aandacht. De livestream op het YouTube-kanaal van het Witte Huis werd door 310.000 belangstellenden tegelijk bekeken, meldt nieuwszender CNBC.

Een aantal dat normaal nooit wordt bereikt bij persbriefings. De persruimte zat vol en fans verzamelden zich bij de hekken van het Witte Huis.