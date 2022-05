Expositie wil stereotypen over Aziaten bestrijden: 'We zijn niet allemaal Chinees'

Het idee dat alle Aziaten op elkaar lijken was de aanleiding voor een foto-expositie van vier Nederlandse fotografen met Aziatische wortels. "Het zijn allemaal Chinezen", is een opmerking die fotograaf Rui Jun Luong vaak te horen krijgt als het over de Aziatische gemeenschap gaat.

Met de tentoonstelling Ik Azië, te zien in de vestiging van de Openbare Bibliotheek bij het Centraal Station in Amsterdam, willen de fotografen Nederlanders met een Aziatische achtergrond een gezicht geven en de grote diversiteit binnen de gemeenschappen laten zien.

De vraag 'wie ben ik' staat centraal. "De projecten zijn persoonlijke zoektochten naar onze Aziatische identiteit",zegt fotograaf Rui Jun, die een Chinese achtergrond heeft. Ze heeft een levensgroot Wie is het?-spel gemaakt, met portretten die de verschillen tussen de Aziatische gemeenschappen tonen, en waarmee de bezoekers zelf het spel kunnen spelen.

Stereotypes in media

De onwetendheid over Aziaten leidt volgens de fotograaf tot hardnekkige stereotypen in Nederlandse media, wat racisme in de hand werkt. "Aziatische gemeenschappen worden systematisch uitgesloten van het Nederlandse medialandschap. Als ze wel te zien zijn, dan zijn het stereotypen in films, series, boeken en reclames", zegt Rui Jun.

In films en series hebben Aziatische karakters bijvoorbeeld de rol van snackbarhouder die gebrekkig Nederlands spreekt, of Aziatische ouders die torenhoge verwachtingen hebben van hun kind. "In cartoons en stripboeken worden Aziaten vaak afgebeeld met een gele huid, ogen als streepjes en een kegelhoed van stro op. Ook op verpakkingen van Aziatisch eten worden ze geregeld zo afgebeeld", zegt de fotograaf.

In het dagelijks leven heeft Rui Jun last van het stereotypische beeld over Aziaten. Ze groeide op in Friesland, waar ze vaak met racisme te maken kreeg. "Mensen die discriminerende en racistische dingen naar je roepen. Je kan worden geschopt en bespuugd. Dit gebeurt op school, op werk, in de supermarkt", zegt de fotograaf.