Gaskraan Rusland niet helemaal dicht, enkele bedrijven blijven importeren

Op basis van de gasstromen door leidingen in Nederland is wel iets te zeggen over waar het gas vandaan komt. Zo blijkt uit cijfers van de Gasunie - verantwoordelijk voor het transport van aardgas in Nederland - dat in 2021 zo'n 33 miljard m3 gas uit Noorwegen, Rusland en overige landen ons land binnenstroomde. Een deel daarvan wordt gebruikt in Nederland, een ander deel stroomt weer door naar andere landen.

Maar de exacte herkomst van gas blijft moeilijk aan te geven. "Als het eenmaal in de leiding zit, is niet meer te zien uit welke markt het komt", zegt een woordvoerder van de Gasunie. Gas wordt namelijk verhandeld op de wereldmarkt, waardoor het meerdere keren van eigenaar kan veranderen voordat het bij de gebruiker terechtkomt. Wat de oorspronkelijke herkomst is, is dan niet te zeggen.

Zo schrijft ook energiebedrijf Greenchoice op zijn website: "Wij kopen al enige jaren geen gas van aan Rusland gelieerde partijen. (...) Ons zicht op de herkomst van het gas houdt op bij onze leveranciers. De kans bestaat, en het is aannemelijk, dat de oorsprong van een deel van het gas dat wij afnemen Russisch is. Voor gas is er niet een systeem - zoals er voor groene stroom bestaat - met certificaten van oorsprong."