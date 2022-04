Krijgt ook Nederland gasban van Rusland? 'Poetin ondergraaft enige verdienmodel'

Wie volgt na Polen en Bulgarije? Dat is de belangrijkste vraag die EU-landen bezighoudt, nadat Rusland de levering van gas aan Polen en Bulgarije heeft stopgezet. Volgens het Russische gasbedrijf Gazprom weigeren Polen en Bulgarije in Russische roebels te betalen en is het daarmee gerechtvaardigd om geen gas meer te leveren. Ook een voorgestelde constructie waarbij euro's op een Russische tussenrekening worden omgezet in roebels werd afgewezen.

Ook andere landen kunnen worden afgesloten, waarschuwt Rusland. Of Nederland op termijn op de zwarte lijst komt te staan, is onzeker. De Nederlandse situatie is anders dan in Polen en Bulgarije, waar staatsbedrijven de contracten met Rusland hebben afgesloten. In Nederland hebben private bedrijven contracten met bedrijven gelieerd aan het Russische Gazprom. Zo neemt Eneco 15 procent van zijn gas af van het Duitse Wingas, gelieerd aan Gazprom.

"Uiteindelijk zijn het commerciële partijen die het geld overmaken", zegt Lucia van Geuns, energiedeskundige verbonden aan Den Haag Centrum voor Strategische Studies. "Of ze dat doen via de constructie die Gazprom voorstelt of niet, dat bepaalt de commerciële partij."

Afrekenen in roebels

Twee van die bedrijven, Eneco en GasTerra, zeggen zich aan hun contract en de sancties te houden. Of ze daarmee gebruikmaken van de omweg via een Russische tussenrekening blijft onduidelijk.

Het ministerie van Economische Zaken heeft geen signalen dat gasleveranties aan Nederland onderbroken zullen worden. Volgens persbureau Bloomberg is het onwaarschijnlijk dat de komende weken nieuwe landen worden uitgesloten van gas. Dat zou vanaf de tweede helft van mei weer mogelijk zijn als er nieuwe gasbetalingen moeten worden gedaan, hoorde het persbureau van een bron rond Gazprom.

Volgens Bloomberg hebben inmiddels tien bedrijven de stap gemaakt om voortaan gas in roebels af te rekenen.

Uitzonderlijke stap

Eind maart maakte Rusland bekend dat 'onvriendelijke' landen gasaankopen vanaf 1 april moeten afrekenen in roebels. Het gaat om landen die sancties tegen Rusland hebben ingesteld, waaronder alle EU-landen. Rusland nam eerder nog geen maatregelen tegen landen die weigerden in roebels te betalen, tot vandaag de gaskraan voor Polen en Bulgarije werd dichtgedraaid.

"Een uitzonderlijke stap", zegt Jilles van den Beukel, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. "Dat Rusland niet voldoet aan langetermijncontracten hebben we niet eerder gezien. Hier worden de gasmarkten behoorlijk nerveus van. Niet zozeer om de volumes die nu wegvallen, maar de onzekerheid wat er verder gaat gebeuren."

Door het stopzetten van gasleveringen aan Polen en Bulgarije is de gasprijs verder opgelopen.