Russische gasleveringen aan Polen gestopt, onenigheid over betaling

De levering van Russisch gas aan Polen is vanochtend stopgezet, zegt het Poolse staatsgasbedrijf PGNiG. Of Bulgarije ook geen gas meer krijgt, is onduidelijk.

De twee landen zeiden gisteren dat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom hen had laten weten vanaf vanochtend 08.00 uur de gaskraan dicht te draaien. Gazprom wilde dat zelf aanvankelijk niet bevestigen, maar het bedrijf heeft nu bevestigd de levering van gas aan de twee landen inderdaad te hebben stopgezet.

In een verklaring schrijft het bedrijf dat de Bulgaren hun betaling in roebels voor de komende periode nog niet hebben voldaan. Polen en Bulgarije zijn het daar niet mee eens.

Gas in roebels betalen

Het probleem zit in de manier waarop er betaald moet worden. President Poetin eist dat landen die Rusland als 'onvriendelijk' bestempelt, zoals de EU-landen, het VK en de VS, in roebels betalen. Westerse landen weigerden dat, waarna Poetin voorstelde om via een derdenrekening bij de Gazprombank te betalen. Daarbij worden de euro's en dollars omgezet in roebels.

Polen heeft meermaals gezegd niet op die manier te willen betalen en spreekt van contractbreuk. "PGNiG heeft recht op compensatie en zal alle contractuele en juridische mogelijkheden benutten om die compensatie te krijgen", schrijft het staatsgasbedrijf in een reactie.

De Bulgaarse minister Nikolov van Energie zegt dat zijn land juist wel heeft betaald. Of dat in roebels is gebeurd, wordt er niet bij vermeld. Nikolov zegt dat het wijzigen van de betalingsafspraken "grote risico's" oplevert voor Bulgarije.

Minder vraag

Hij stelt dat Bulgarije alle afspraken is nagekomen en spreekt van afpersing. De Bulgaarse premier Petkov zegt dat zijn land alle contracten met Gazprom gaat herzien, ook die over de doorvoer van gas naar andere landen.

Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie spreekt in een reactie van afpersing door de Russen. Ze noemt het afsluiten van de gastoevoer onterecht en onacceptabel. Volgens Von der Leyen bevestigt dat "opnieuw" de onbetrouwbaarheid van Rusland als leverancier van gas.

Gazprom heeft Polen en Bulgarije verder gewaarschuwd geen gas af te tappen dat voor andere landen bedoeld is. Als ze dat wel doen, dan dreigen de Russen ook minder gas naar die andere landen te pompen.

Het stopzetten van de gasleveringen is de stevigste sanctie die Rusland tot nu toe heeft ingesteld tegen Europese landen. Gazprom zegt dat andere Europese landen wel nog gas krijgen zoals gewoonlijk, maar dat er vandaag minder vraag is dan gisteren.