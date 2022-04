Russische gasbedrijven in Duitse handen, 'gasleveringen verzekerd'

Energieleverancier Gazprom Energy, met een kantoor in Den Bosch, valt onder het Britse Gazprom Marketing & Trading. Het verkoopt gas aan zakelijke klanten, zoals grote bedrijven, zorginstellingen, het mkb en zzp'ers.

Zijn gas betrekt Gazprom Energy via de Britse gashandelaar Gazprom Marketing & Trade op de hele Europese gasmarkt. "We zijn niet afhankelijk van gasleveringen uit Rusland", zegt Gazprom Energy.

De onteigening van Gazprom Germania is ingegeven door Duitse zorgen over een mogelijke verkoop van het bedrijf, buiten de autoriteiten om. "Deze ondercuratelestelling dient ter bescherming van de openbare veiligheid en de essentiële levergaranties", zegt minister en vicekanselier Habeck. "We kunnen de Duitse energie-infrastructuur niet blootstellen aan de nukken van het Kremlin."

Nakomen

Alle stemrechten van de aandelen van Gazprom Germania zijn afgenomen en overgedragen aan de Duitse staat. Volgens Gazprom Energy ligt de zeggenschap nu indirect in Duitse handen.

"Het optreden van de Duitse regering heeft geen nadelige financiële of andere gevolgen", stelt Gazprom Energy. Het levert al sinds 2011 gas in Nederland. "We hebben er alle vertrouwen in dat wij onze contractuele verplichtingen aan klanten en partners zullen nakomen."