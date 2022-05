Efteling bestaat 70 jaar, en Dora (92) komt er al sinds de opening

Waltman maakte een deel van de geschiedenis van het jubilerende attractiepark mee: hij werkte er 24 jaar. In 1985 begon hij als afdelingschef bij de Fata Morgana. In 1994 stapte hij over naar de afdeling Decoratie en Vormgeving.

Hij zorgde ervoor dat er niets werd weggegooid. In het park, aan het Anton Pieckplein, ligt het Eftelingmuseum, waar een baby-Holle Bolle Gijs vol met gaten te zien is: "Die was zó beschadigd dat we hem niet meer konden repareren. We vinden het erfgoed, dus gaat het niet in de verkoop, dat mag ook niet. Alles blijft hier in het park, in het rekwisietenmagazijn."

Zwaan-kleef-aan

Na zijn 24 jaar kent Waltman alle hoeken van het attractiepark op zijn duimpje. Als je naar zijn favoriete attractie vraagt, neemt hij je niet mee naar de Python, Droomvlucht of Joris en de Draak. Hij steekt het Anton Pieckplein over, naar een attractie die de meeste mensen voorbij lopen: Zwaan-kleef-aan.

"Hier krijg ik kippenvel van", zegt Waltman. "Dit is zo minuscuul gemaakt, zo verfijnd. Maar met zo veel beweging, want je ziet ze ook lopen. Het is voor die tijd, in 1958 gemaakt, echt petje af. Een parel van de Efteling, zo mooi."

In de afgelopen 70 jaar zijn er attracties gekomen, maar ook verdwenen. Zo werd begin dit jaar bekend dat het Spookslot plaats moet maken voor een overdekte attractie. In 2024 moet dit nieuwe 'themagebied' klaar zijn.