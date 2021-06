Efteling mag uitbreiden, bepaalt Raad van State

De Efteling mag de komende jaren uitbreiden, heeft de Raad van State bepaald. In oktober 2020 zag de hoogste bestuursrechter nog gebreken in de plannen, nadat er allerlei bezwaren van omwonenden en omliggende bedrijven tegen waren ingediend.

Er was bijvoorbeeld niet goed onderzocht in hoeverre de groei leidt tot stikstofuitstoot en wat de gevolgen daarvan zijn voor Natura 2000-gebied De Loonse en Drunense Duinen. Ook was de uitbreiding van het park niet goed genoeg onderbouwd. De gemeente kreeg een halfjaar de tijd om de plannen aan te passen.

Het gewijzigde plan is in februari naar de Raad van State gestuurd. Tegen dat plan zijn geen nieuwe bezwaren ingediend en ook de rechter stemt ermee in, meldt Omroep Brabant.

Concurrentie met Europese parken

De uitbreiding is volgens het bedrijf nodig om te kunnen concurreren met andere Europese parken. Door naar het oosten en westen uit te breiden, kunnen er 7 miljoen mensen per jaar worden ontvangen. Momenteel zijn dat er jaarlijks zo'n 5 miljoen.

Het bedrijf wil in 2030 het park hebben aangevuld met nieuwe attracties, ontsluitingswegen en parkeerplaatsen. Ook moeten er meer overnachtingsplekken komen zodat mensen langer in het park blijven en er meer geld uitgeven.

Bekijk hier een terugblik op de beginjaren van de Efteling: