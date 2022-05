PVV-leider Wilders naar rechter om vervolging bedreiger af te dwingen

PVV-leider Geert Wilders stapt naar de rechter omdat hij wil dat iemand die hem heeft bedreigd toch wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie. In maart bepaalde het OM dat er geen strafzaak komt tegen de twitteraar @greenforword, omdat de persoon "hoogstwaarschijnlijk niet in Europa verblijft".

De bedreiging, een tweet aan het adres van Wilders, bestaat uit de tekst "we will not forget. you are wild" met daarbij een afbeelding van mannen die afgehakte hoofden vasthouden. Volgens het OM komt de bedreiging waarschijnlijk van een account in Turkije. "Derhalve is er helaas geen redelijke kans op een succesvolle vervolging."

De PVV-leider wil dat het OM dat toch probeert en begint daarom een zogenoemde artikel 12-procedure. Het gerechtshof moet dan bepalen of ze de redenering van het OM volgen of niet.

Honderden per dag

Wilders ontvangt dagelijks doodsbedreigingen, laat zijn partij weten, soms zelfs honderden per dag. Als het OM bij bedreigingen van buiten de EU niet vervolgt, blijven volgens de PVV honderden bedreigers buiten schot. "Dat maakt het bedreigen met de dood een ongestrafte bezigheid en mij vogelvrij", zegt Wilders. "En dat vind ik onacceptabel."

De PVV-voorman kondigt om die reden aan dat hij vaker artikel 12-procedures zal gaan voeren. Hij wijst erop dat doodsbedreigingen niet alleen invloed hebben op zijn privéleven, maar gezien zijn functie ook "een inbreuk zijn op de democratische rechtsstaat".

Wilders wordt sinds de moord op Theo van Gogh in 2004 ernstig bedreigd vanwege zijn kritiek op de islam. De politicus wordt permanent zwaar beveiligd en woont in een safehouse.

Op Twitter deelt Wilders met enige regelmaat wat hij zoal binnenkrijgt aan bedreigingen en intimidatie: