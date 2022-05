Horeca weer bijna op niveau van voor corona

De omzet in de horeca stijgt aanzienlijk sinds het opheffen van de coronamaatregelen. Daarmee komt het niveau van voor corona weer in zicht. De omzet staat nu op 91 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2019, toen er nog geen corona was.

Dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen is de omzet in de horeca de eerste drie maanden van dit jaar met bijna 10 procent gestegen ten opzichte van het kwartaal ervoor. Toen daalde de omzet nog fors, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bezoek aan restaurants en cafés (+20,3 en +15 procent) nam meer toe dan aan fastfoodrestaurants en snackbars (+7,3 procent). In kantines en de catering werd juist minder uitgegeven, daar daalde de omzet met 2,4 procent.

Vergeleken met de eerste drie maanden van vorig jaar, toen er een strenge lockdown gold en de horeca alleen open was voor afhalen en bezorgen, werd 92 procent meer omgezet.

Mensen gingen vooral weer meer naar de kroeg. De omzet van cafés was drie keer zo hoog als een jaar eerder, die van restaurants bijna anderhalf keer. De stijging bij fastfoodzaken was ruim 40 procent en in kantines en catering werd bijna 50 procent meer omgezet. Daar is de omzet nog niet terug op het niveau van voor corona.

Dit jaar begon ook met een lockdown, maar in de loop van het eerste kwartaal mocht de horeca steeds verder open en sinds 25 februari weer helemaal. Ten opzichte van het begin van de corona-uitbraak, in het eerste kwartaal van 2020, was de omzet 2 procent hoger.

Vaker even weg

Ook hotels en vakantieparken profiteren van het verdwijnen van de coronamaatregelen en ook van het uitzonderlijk zachte weer. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 7,1 procent ten opzichte van de drie maanden ervoor.

Vergeleken met begin vorig jaar was de stijging voor hotels bijna 175 procent, maar dat is nog lang niet het niveau van voor corona en ook 22 procent lager dan in 2020. Mensen kozen in coronatijd vaker voor een vakantiehuisje of camping. Daardoor blijft de stijging ten opzichte van het eerste kwartaal van de afgelopen twee jaren beperkt tot ruim 18 procent.

Ondernemers hebben er weer vertrouwen in

Sinds begin april zijn horecaondernemers weer uit de dip van de maanden ervoor en zien ze het weer zonnig in. Het vertrouwen is in de horeca hoger dan in alle andere bedrijfstakken. Dat is te danken aan het opheffen van de maatregelen en de sterkere economie, waardoor ze hun omzet zien toenemen.

Wel is het personeelstekort een grote zorg voor horecaondernemers. Het heeft er al toe geleid dat zaken niet altijd open konden. Bijna 43 procent ziet het als een belemmering voor de bedrijfsvoering. Het gemiddelde voor alle ondernemers is 34 procent.