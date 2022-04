Personeelstekort in horeca: hoe krijg je de roosters rond?

Voor horecazaken breekt een spannende tijd aan. Het hoogseizoen is in aantocht, maar door het personeelstekort moet worden gezocht naar manieren om de roosters rond te krijgen. Dat doen ondernemers op verschillende manieren.

Bij restaurant Auberge Jean & Marie in Amsterdam vangen ze het personeelstekort op door aangepaste openingstijden en een vereenvoudiging van de kaart. Vooral het gebrek aan goede chef-koks bracht hen tot deze beslissing, vertelt mede-eigenaar Jan Grijspeere. "Op het dieptepunt qua personele bezetting stonden mijn compagnon en ik samen fulltime in de keuken. Je maakt er met elkaar het beste van."

Vier dagen geopend

Het restaurant is nu vier dagen per week geopend, dat waren er ooit zes. "We kiezen voor kwaliteit en wat het personeel aankan. Ons businessplan is gericht op zes dagen, daar willen we naar terug. Als we nieuwe mensen vinden en het voelt goed, dan willen we meer open. Ik heb niks liever dan dat, maar wel met kwaliteit. Ik neem mijn gasten te serieus om 'even wat uitzendkrachten in te zetten'."

Koninklijke Horeca Nederland ziet ook dat horecagelegenheden meer dagen sluiten of kortere openingstijden hebben vanwege personeelstekorten. "Maar er is geen eenduidig beeld te schetsen, het gaat eerder om uitzonderingen", aldus een woordvoerder. "Het is moeilijk om te zeggen of dit structureel is. De horeca is na de verschillende lockdowns pas relatief kort weer open."

Reclameborden met hoge lonen

Sommige horecazaken proberen op onconventionele manieren aan personeel te komen. Zo liet Rob Lammers van het Noordwijkse strandpaviljoen Vrijstaat Nederzandt in de hele regio reclameborden plaatsen. Met daarop ook een vergelijking tussen zijn uurlonen en die van Albert Heijn en de horeca-cao.