Prinses Amalia naar Amsterdam, voor studie die past bij haar interesses

Verslaggever Koninklijk Huis Jozephine Trehy:

Volgens haar ouders is Amalia een sociaal meisje. En deze studie past daar wel bij, je werkt veel in kleine groepen en hebt veel contact met medestudenten.

Wat dit over haar karakter zegt, is dat ze niet kiest voor de traditie maar voor de studie die ze wil. Ze is een heel zelfbewuste vrouw. Na deze studie wil ze nog twee jaar naar het buitenland om een master te doen.

Haar vader werd tijdens zijn studie in Leiden prins Pils genoemd. Daaruit kun je opmaken dat Willem-Alexander zich volop in het studentenleven stortte. Willem-Alexander werd geregeld belaagd door de roddelbladen, vooral als het ging over drinken en meisjes.

Nu moeten media zich houden aan afspraken die in 2005 zijn vastgelegd in de mediacode. Er zijn twee fotomomenten per jaar, als de Koninklijke Familie compleet is, en een persgesprek.

Maar toen Koning Willem Alexander studeerde, had je nog geen sociale media, dat is nu natuurlijk anders. Toch blijkt uit de NOS Koningsdagenquête dat een ruime meerderheid de leden van het koningshuis hun privacy gunt. Bijna driekwart vindt het terecht dat Amalia niet bekendmaakt wat ze het afgelopen jaar heeft gedaan.

We gunnen haar een onbezorgde jeugd en studententijd.

Willem-Alexander begint aan zijn studententijd in Leiden: