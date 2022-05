Prinses Amalia dit jaar voor het eerst bij Prinsjesdag

Prinses Amalia zal dit jaar voor het eerst aanwezig zijn bij Prinsjesdag. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) tegen persbureau ANP.

Gisteren werd al bekend dat de Troonrede de komende jaren wordt uitgesproken in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dat gebeurt vanwege de verbouwing van het Binnenhof-complex.

Vorig jaar was de eerste officiële plechtigheid van prinses Amalia. Op 8 december, een dag na haar achttiende verjaardag, nam ze zitting in de Raad van State. Ze werd door haar vader binnengeleid, waarna ze een toespraak hield.

Grote Kerk

De afgelopen twee edities werd de Troonrede door de coronapandemie niet uitgesproken in de Ridderzaal, zoals gebruikelijk, maar in de Grote Kerk in Den Haag. Daar was meer ruimte om de anderhalvemeterregel te handhaven.

Prinsjesdag is dit jaar op 20 september, op de derde dinsdag van die maand. Zonder nieuwe coronamaatregelen zouden er voor het eerst sinds 2019 weer veel mensen bij aanwezig kunnen zijn. Ook zou het gebruikelijke militaire ceremonieel dan kunnen doorgaan.