Koningsdag-enquête: vertrouwen in koning Willem-Alexander verder gedaald

De dalende trend in de waardering voor de koning uit zich ook in het rapportcijfer dat hij krijgt: een 6,7. Een ruime voldoende, maar wel beduidend lager dan de 7,7 in 2020. De koning wordt vooral als minder meelevend ervaren dan in de voorgaande jaren. Ook vinden mensen hem minder betrokken en menselijk.

De kritiek is vooral gericht op de 'verkeerde keuzes' die de koning maakt, blijkt uit de toelichting die mensen geven. "De koning lijkt te veel op zichzelf gericht. Jagen op zijn landgoed, feestjes geven en naar Griekenland vliegen tijdens de coronacrisis: niet goed", zegt iemand. Een ander vindt dat de koning "soms weinig inlevingsvermogen toont voor problemen onder de bevolking".

De waardering voor koningin Máxima is met een 7,6 nagenoeg gelijk gebleven aan vorig jaar, maar is wel lager dan de 8,0 die ze in 2020 en de jaren daarvoor kreeg. Over haar rol naast het staatshoofd zijn bijna 7 op de 10 Nederlanders tevreden.