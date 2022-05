Wekdienst 28/5: Maatregelen tegen neprecensies • Uitreiking filmprijs Gouden Palm in Cannes

Wat heb je gemist?

De verstrengeling tussen oliebedrijven Shell en ExxonMobil en de Nederlandse overheid rondom de gaswinning in Groningen blijkt nog groter dan gedacht. Dat valt te lezen in tot nu toe vertrouwelijke notulen van het zogenoemde gasgebouw (waarin de drie partijen samenwerken bij de winning en verkoop van gas), die in handen zijn van de NOS.

Niet alleen stemden topambtenaren en de oliebedrijven hun communicatie naar buiten toe voortdurend op elkaar af, ook probeerden beide partijen te voorkomen dat de gaskraan dichtging.

Ook valt in de notulen te lezen dat niet alleen vertegenwoordigers van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij), Shell en ExxonMobil tien jaar geleden grote moeite hadden om snel te reageren op nieuwe inzichten over aardbevingen in Groningen. Dat gold ook voor hoge ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken. Zij namen adviezen over de groeiende onveiligheid door aardbevingen niet direct serieus.