Trump houdt vol dat burgers bewapend moeten worden tegen het kwaad

Oud-president Donald Trump heeft op de bijeenkomst van de Amerikaanse wapenlobbyclub NRA het recht van burgers om zich te bewapenen nog eens verdedigd. Volgens hem is het kwaad alleen te bestrijden door gewone burgers te bewapenen.

De vergadering van de National Rifle Association in Houston wordt traditiegetrouw gebruikt om het recht van Amerikanen om wapens te dragen te benadrukken. Het congres duurt drie dagen en was vanwege corona de afgelopen twee jaar niet doorgegaan.

De editie van dit jaar kan niet los worden gezien van de tragedie deze week op een school in Uvalde in Texas, waar een jongen van 18 een bloedbad aanrichtte. Hij schoot negentien kinderen en twee volwassenen dood.

Voor Trump en andere sprekers was de gebeurtenis geen reden om het wapenbezit in twijfel te trekken, integendeel. Volgens Trump was de dader in Uvalde gestoord en moet de samenleving zich daar tegen wapenen.

Leraren bewapenen

Hij pleitte voor meer maatregelen om scholen te beveiligen, zoals niet meer dan een ingang, meer metaaldetectoren en gewapende beveiligers bij de poort. Ook leerkrachten zouden wat hem betreft wapens mogen dragen.

President Biden dacht daar deze week anders over, hij eiste na het bloedbad in Texas juist strengere wetten. Ook eerdere presidenten pleitten daar al voor, maar veel Amerikanen beschouwen het recht om zichzelf te verdedigen als een grondrecht waar niet aan getornd mag worden. Veel politici zijn het daarmee eens of durven zich niet te branden aan strengere regels uit angst voor een afstraffing bij de verkiezingen.

Buiten het congrescentrum waar de NRA bijeen is, wordt gedemonstreerd voor strengere wapenwetten. De Republikeinse gouverneur van Texas besloot uit piëteit met de slachtoffers om niet persoonlijk te spreken op het congres.