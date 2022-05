Doden door stortregens in het zuiden van China

Zeker dertien mensen zijn omgekomen bij stortregens in het zuiden van China. Sinds donderdagavond regent het in de regio Wuping ten noorden van Vietnam aan de oostkust van China. Meer dan 1600 mensen zijn geëvacueerd.

Acht slachtoffers vielen toen twee gebouwen werden weggeslagen door overstromingen in de provincie Fujian. Vijf anderen kwamen om in de provincie Yunnan in het zuidwesten. Zij lagen in een ingestorte fabriek. Drie mensen zijn nog vermist.

Het noodweer beschadigde wegen, bruggen en communicatie- en elektriciteitscentrales. Door de overvloedige regenval zijn straten veranderd in modderpoelen. Modderstromen veroorzaken levensgevaarlijke situaties.