Nu is het aan de jury in de rechtszaak van Johnny Depp en Amber Heard

Na zes weken moddergooien in de rechtbank komt de juridische strijd tussen acteurs Johnny Depp en zijn ex Amber Heard tot een einde. Beide partijen kregen vandaag twee uur de tijd om de jury een laatste keer te overtuigen van hun gelijk.

De advocaten van Johnny Depp riepen in hun slotpleidooi de jury op om Depp "zijn leven terug te geven", die van Amber Heard gebruikten de tijd vooral om te zeggen dat er genoeg bewijs is dat Depp haar heeft mishandeld. Ze lieten expliciete sms'jes van de Pirates of the Caribbean-ster zien.

Het is nu aan de zevenkoppige jury om unaniem een oordeel te vellen. Hoelang de jury daarvoor nodig heeft, weet niemand.

De rechtszaak over het turbulente huwelijk van het Hollywoodstel kluistert de wereld al weken aan het scherm. Depp en Heard kregen in 2012 een relatie en trouwden in 2015. Een jaar later vroeg Heard de scheiding en een contactverbod aan.