Omstreden ex-wethouder Jos van Rey keert terug in college Roermond

Jos van Rey (77) van de Liberale Volkspartij Roermond (LVR) wordt wethouder in het college van Roermond. Dat maakte partijgenoot Dirk Franssen vandaag bekend als formateur. Zijn terugkeer was jarenlang onbespreekbaar vanwege zijn veroordeling voor ambtelijke corruptie en verkiezingsfraude.

Van Rey had van vier lokale ondernemers gedurende een lange periode giften aangenomen. Onder meer hiervoor en voor stembusfraude, het lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen, is hij in 2017 veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Daarnaast mocht hij twee jaar lang geen bestuurlijk ambt uitvoeren.

Om diezelfde reden werd de LVR in Roermond tijdens de formaties van het college de afgelopen acht jaar geboycot door de andere grote partijen. Die uitsluiting is voorbij sinds de laatste verkiezingen in maart, toen GroenLinks en VVD lieten weten graag deel te nemen aan een voorgestelde coalitie waar de LVR deel van zou uitmaken.

Grootste fractie

Het nieuwe college van Roermond omvat vijf wethouders: twee van de LVR en een namens GroenLinks, een namens de VVD en een namens de PvdA. De LVR is met elf zetels de grootste fractie in de gemeenteraad, gevolgd door GroenLinks met vijf en VVD en PvdA met elk twee zetels, meldt 1Limburg.

De LVR is een afsplitsing van de VVD en ontstond in 2013 toen de VVD Van Rey onder druk zette om af te zien van zijn kandidatuur voor de verkiezingen in 2014 wegens de verdenking van corruptie. In april 2015 zette de VVD Van Rey uit de partij.