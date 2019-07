Hoge Raad handhaaft veroordeling Jos van Rey

De Hoge Raad handhaaft de veroordeling van ex-VVD'er Jos van Rey. Hij blijft daarmee veroordeeld tot één jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en hij mag twee jaar lang geen bestuursfunctie uitoefenen. De advocaat-generaal had eerder al geadviseerd om het vonnis van het hof te handhaven.

Het gerechtshof was eerder van oordeel dat de oud-wethouder van Roermond giften heeft aangenomen van lokale ondernemers, onder wie projectontwikkelaar Piet van Pol. Ze maakten onder meer reisjes naar voetbalwedstrijden en beurzen in het buitenland.

Van Rey heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan corruptie. Ook werd hij veroordeeld voor witwassen, betrokkenheid bij stembusfraude en het lekken van vertrouwelijke informatie tijdens de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester in Roermond.

Ambtsmisdrijven

De oud-wethouder ging tegen de uitspraak in cassatie omdat hij vond dat het gerechtshof niet bevoegd was omdat het om ambtsmisdrijven zou gaan. De Hoge Raad gaat daar niet in mee.

Van Rey zit nu in de gemeenteraad van Roermond met zijn Liberale Volkspartij Roermond. Deze partij is met negen zetels de grootste in de gemeenteraad van de Limburgse stad.

Vanochtend werd bekend dat Piet van Pol (75) afgelopen nacht is overleden. Hij was al geruime tijd ziek. De Hoge Raad zou vandaag ook in de zaak van Van Pol uitspraak doen, maar door zijn overlijden zal de zaak tegen hem niet ontvankelijk worden verklaard. Hij kreeg van het hof negen maanden voorwaardelijk en een boete van 40.000 euro.