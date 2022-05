Meer belasting voor Shell in Engeland, 'maar ze gaan niet vertrekken'

Eind vorig jaar verhuisde het hoofdkantoor van Shell naar Londen. Daarbij speelden ook fiscale overwegingen: vooral de dividendbelasting zou voor aandeelhouders doorslaggevend zijn geweest. De extra belasting voor Shell is daarom opvallend: ook in het VK ontkomt het bedrijf niet aan nieuwe fiscale regelingen.

"Dit laat zeker zien dat belastingheffing aan verandering onderhevig is, het hangt af van de politiek", zegt Van de Streek. Maar hij vindt niet dat het vertrek van Shell uit Nederland hierdoor voor niks is geweest. "De dividendbelasting gaat om wereldwinst, dit gaat alleen over winst in het VK, en de maatregel is tijdelijk," zegt van de Streek. "Dat is appels met peren vergelijken."

Hij verwacht dan ook niet dat BP of Shell uit Engeland gaat vertrekken, ondanks hun publieke uitingen. "Dat zou niks oplossen, want ze kunnen deze belasting niet ontwijken door het hoofdkantoor in een ander land te vestigen, in tegenstelling tot de dividendbelasting."

Winst uit de exploratie van natuurlijke rijkdommen zoals olie, moet hoe dan ook betaald worden aan het land waar de grondstoffen vandaan komen. Het maakt dus niet uit waar het hoofdkantoor van een bedrijf staat. "Daarom snap ik dat het VK dit hoger belast, want het heeft minder gevolgen voor het vestigingsklimaat."

'Dit gaat niet gebeuren in Nederland'

Het principe dat bedrijven die buitengewoon winstgevend zijn door een crisis meer belasting moeten betalen, om dat geld te geven aan groepen die juist hard getroffen worden, zou volgens hoogleraar Van de Streek ook op andere sectoren kunnen worden toegepast. "Internetbedrijven en supermarkten profiteerden disproportioneel tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld."

Maar daar staat niks over in het coalitieakkoord en de discussie kwam niet aan bod bij de Voorjaarsnota. "Tijdens de pandemie werd alleen de vennootschapsbelasting verhoogd met 0,8 procent om de zorgsalarissen te verhogen, maar dat is natuurlijk niks vergeleken met de 25 procent extra winstbelasting in Engeland."

Of een verhoogde belasting op olie exploratie in Nederland ook een optie zou zijn betwijfelt Van de Streek. "Als de NAM steeds meer wil afschalen, dan hebben we misschien minder aan de verhoging van zo'n belasting, ook omdat die belasting nu al hoger is dan hij in Engeland was."