Justin Timberlake verkoopt muziekrechten 'voor ruim 100 miljoen dollar'

Justin Timberlake heeft de rechten op zijn muziek verkocht aan het bedrijf Hipgnosis Song Management. De deal omvat het hele oeuvre van de popartiest, waaronder hits als Cry me a river en Rock your body. Financiële details zijn niet bekendgemaakt, maar volgens The Wall Street Journal is er meer dan 100 miljoen dollar mee gemoeid. Het gaat om en nabij om 200 nummers.

"Justin Timberlake is niet alleen een van de meest invloedrijke artiesten van de afgelopen twintig jaar, maar ook een van de grootste songwriters aller tijden", zei Hipgnosis-oprichter en voormalig muziekdirecteur Merck Mercuriadis in een verklaring. Timberlake zelf zei "ernaar uit te kijken om aan dit volgende hoofdstuk te beginnen".

Timberlake werd in de jaren 90 wereldberoemd als frontman van de boyband 'N Sync, die hits scoorde als Bye bye bye. Daarna, vanaf 2002, bouwde Timberlake een succesvolle solocarrière op met een lange lijst hits, waaronder My love, What goes around comes around en Can't stop the feeling.

Verkoop muziekrechten

De afgelopen jaren hebben meerdere grote sterren de rechten op hun muziek verkocht. Onder anderen Bruce Springsteen, Bob Dylan en Sting gingen Timberlake voor. Maar ook steeds meer relatief jonge artiesten, zoals de 41-jarige Timberlake, Shakira en The Chainsmokers, besluiten de rechten op hun muziek te verkopen.

Hipgnosis wordt gezien als een van de pioniers op het gebied van het opkopen van muziekrechten. Het in 2018 opgerichte bedrijf dat gevestigd is in Londen wist eerder de muziekrechten te verwerven van onder anderen Neil Young en Leonard Cohen. Het bedrijf verdient aan de muziek wanneer deze online wordt gestreamd of wordt gebruikt in films en reclames.